音楽ユニットYOASOBIの「ikura」こと、シンガー・ソングライターの幾田りら（25）が、22日深夜放送の日本テレビ系「今夜は飲んで帰ろう」（金曜深夜0時半）に出演。カラオケで歌っていた曲を明かした。番組では齋藤飛鳥（27）とともに、釣り堀でロケを行った。カラオケの立ち振る舞いのトークになり、幾田は「小学校はいきものがかりさん、aikoさん。それこそ乃木坂さん。中高時代流行ってましたし。歌ったりしてました。『裸足でS