ミュージカル俳優の山崎育三郎（40）が23日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。忘れられない瞬間を語った。山崎は19年3月、東京ドームで行われたマリナーズのイチロー氏の引退試合で日米両国の国歌を歌唱した。イチロー氏は子供の頃からあこがれた選手。「本当に震えました。日本国歌を歌った後に、アメリカ国歌はマーチングバンドと一緒に歌うんですよ。マーチングバンドがセンター、僕