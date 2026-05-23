「負けられへん」――55歳の城島茂が、怒涛の3日連続ロケを終えて思わず本音をこぼす。24日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00〜)では、DASH海岸、100人食堂、DASH島の3本立てで、総移動距離2000キロ超のロケに密着。普段はお蔵入りになる裏側も含め、城島が限界に挑む姿が映し出される。3日間奮闘する城島茂1日目の朝、城島が姿を見せたのは横浜DASH海岸。この日は、海岸メンバーの森本慎太