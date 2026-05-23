大相撲夏場所１４日目（２３日、東京・両国国技館）、大関霧島（音羽山）が幕内伯乃富士（伊勢ヶ浜）に寄り倒されて痛恨の３敗目。小結若隆景（荒汐）と星で並び、１差の４敗で平幕の義ノ富士（伊勢ヶ浜）、伯乃富士、宇良（木瀬）、琴栄峰（佐渡ヶ嶽）、藤凌駕（藤島）の５人が追う大混戦となった。千秋楽は３敗の霧島が４敗の宇良、３敗の若隆景は４敗の藤凌駕、４敗同士で義ノ富士と琴栄峰、４敗の伯乃富士は勝ち越しがかか