●“遅れてきた新入社員”が直面する現実 俳優の多部未華子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、24日に放送される橋田賞受賞記念特別編「12浪の早大生 40歳の春」。12年もの浪人生活を経て早稲田大学に入学し、38歳で就職活動に挑んだ石黒さんが、40歳の新社会人として新天地・島根で歩み始める姿を追った作品だ。石黒さんの