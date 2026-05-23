レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）３日目（２３日、駒沢体育館）、女子５３キロ級決勝で清岡もえ（２２＝アルソック）が村山春奈（２７＝自衛隊）を破って初優勝を果たした。パリ五輪の男子フリー６５キロ級金メダルの清岡幸大郎（２５＝カクシングループ）を兄に持つもえは、決勝で１１―１のテクニカルスペリオリティー勝ち。「いつもは相手を怖がってビクビクしながら試合をしている