タレントの重盛さと美さん（37）が2026年5月14日、自身のインスタグラムを更新。ボーダー柄のミニ丈ワンピコーデを披露した。ソファに腰かけて重盛さんは、ピンクのハートの絵文字を添えて、ミニ丈のボーダーワンピ姿でソファに座る姿や、カメラ目線のアップショットなど15枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、キャップをかぶり、ボーダー柄のミニ丈のTシャツワンピースを着用。ソファに座って頬杖をつき、ぷ