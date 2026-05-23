秋田朝日放送 東北６県の祭りが集う「東北絆まつり」が盛岡市で開幕しました。 東北絆まつりは、震災からの復興を願って始まった「東北六魂祭」を引き継いだイベントで、盛岡での開催は２０１８年以来２回目です。 パレードは盛岡市役所前からおよそ１キロの区間で行われ、「山形花笠まつり」や「福島わらじまつり」など各県の祭りが訪れた人を魅了しました。東北絆まつりは24日も行われ、２日間で３０万人の人出