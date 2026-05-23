武雄競輪の「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」が、23日に開幕した。24日の最終日は12Rで「スーパープロピストレーサー賞」が行われる。優秀12Rは犬伏湧也（30＝徳島・95期）がハイパワーを披露して人気の近畿勢を粉砕した。先手を取った寺崎浩平の4番手を俊敏に奪うと、2角捲りで荒井崇博を引き離し、古性優作のブロックも乗り越えて独り旅。準優勝した函館記念に続く強さを見せつけた。「本当は寺崎さんを叩けた