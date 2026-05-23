チームTR日本代表の演技＝東京アクアティクスセンターアーティスティックスイミング（AS）の日本選手権第2日は23日、東京アクアティクスセンターで行われ、チームのテクニカルルーティン（TR）で日本（比嘉、佐藤、小林、島田、藤井、川瀬、相高、白波瀬）が295.3359点で優勝した。ソロのフリールーティン（FR）で女子は福田汐理（京都踏水会）が242.0913点で優勝。男子は相高平蔵（ミキハウス東京ク）が208.2088点で制した