◇第97回都市対抗野球1次予選秋田県大会決勝TDK18―2山二（2026年5月23日さきがけ八橋）TDKが投打で圧倒し、7回コールドで東北地区2次予選（6月18日開幕、県営あづま球場ほか）への進出を決めた。「4番・右翼」で出場した斎田海斗外野手（27）が満塁本塁打を含む2安打6打点。不動の4番打者が、与えられた役割を果たした。「打席に入る前、二塁ランナーの北畠さんが“持って行けよ”というジェスチャーを送ってくれて、少