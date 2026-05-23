【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、6月10日に発売する15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」のジャケットアートワークが公開された。 ■BACKメンバーも発表！センターは三期生・遠藤理子 ダブルAサイドシングルとなる本作のアートディレクションは、上田マルコが担当。コンセプトは「チーム」。チェスを連想させる空間にメンバーがスタイリッシ