【その他の画像・動画等を元記事で観る】 郷ひろみが5月23日、埼玉・サンシティホール 大ホール公演より全45公演31会場をめぐる全国ツアー『Hiromi Go Concert Tour 2026～ALL MY LOVE～』をスタートさせた。 ■「僕にはファンという宝物があったんですよね。だからこそ、この瞬間も郷ひろみでい続けられている」 2025年10月に70歳の誕生日を迎え、東京・日本武道館での2日間にわたる公