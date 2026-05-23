長崎市のまち歩き観光「長崎さるく」が20周年を迎え 23日、記念のセレモニーが行われました。 地元のガイドとまちを歩いて観光を楽しむ「長崎さるく」。 今年で20周年となりました。 （鈴木 長崎市長） 「暮らしの中に息づく長崎の魅力を(長崎さるくで)体感してほしい」 関係者約120人が市内をパレードし、新たなスタートを祝いました。 長崎国際観光コンベンション協会によりますと「長崎さるく」