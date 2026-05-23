年間表彰式のドレスアップが反響バレーボール・SVリーグ女子優勝のSAGA久光スプリングスの選手たちがドレスアップした姿に反響が広がっている。19日に行われた年間表彰式で、青を基調とした煌びやかな衣装で登場したシーンが話題に。ベストリベロに選出された26歳・西村弥菜美の上品な佇まいにも熱い視線が注がれた。コート上での躍動感あふれるレシーブ姿から一転、華麗な大変身を遂げた。胸元に美しい刺繍があしらわれた黒の