イタリアバレーボール連盟（FIPAV）は20日（水）、男子イタリア代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。 FIVB世界ランキング2位のイタリアはフェルディナンド・デ・ジョルジ監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNL準優勝、世界選手権優勝という好成績で終えている。 今回招集されたのは30選手。セリエAのペル