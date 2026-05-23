アメリカバレーボール協会（USAV）は20日（水）、男子アメリカ代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。 FIVB世界ランキング5位のアメリカはカーチ・キライ監督のもと、6月3日（水）から開幕するVNL2026に挑む。なお、2025年はVNLで12位、世界選手権で5位という結果で終えている。 今回招集されたのは30選手。今シーズン日本製鉄