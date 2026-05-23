バレーボール男子日本代表で、イタリア・セリエAのパワーバレー・ミラノでも主力として活躍する大塚達宣が5月16日（土）、自身の地元である大阪府・枚方市の枚方市総合文化芸術センターにて「大塚達宣SUPPORTERS MEETING 2026」を開催した。 昨年に続き2回目となる今回のファンイベントには、同じく枚方出身で「枚方PR大使」も務めるお笑いコンビ・COWCOW（多田健二、善し）がスペシャルゲス