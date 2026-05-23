献上米の栽培を始めるための水田のお祓いや種まきの神事が、熊本県宇城市で行われました。 【写真を見る】【30年ぶり】熊本・宇城市で献上米の栽培 「知識と経験の全てを注ぐ」 農家夫婦の挑戦はじまる 宇城市豊野町下郷の水田で開かれたのは「献穀斎田清祓祭播種祭」です。 収穫と感謝の祭り 地元の農家など30人ほどが集まり水田を清め、祓い、種播きをしました。 一連の新嘗祭は皇室行事の一つで、毎年の11月23日に天皇陛下