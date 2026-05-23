熊本県高校総体のレスリング学校対抗戦で、小川工業が3連覇を果たしました。 【写真を見る】【熊本県高校総体】レスリング学校対抗戦は小川工業が3連覇全階級制覇の完全優勝で近畿インターハイへ「圧倒的に勝てて良かった」 大会は3校による総当たり戦でした。初戦で北稜を破った小川工業は、続く玉名工業に対しても圧倒的な強さを見せました。 2試合7階級すべて勝利 55㌔級の井黒寛太郎と71㌔級の竹村虹