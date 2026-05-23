男性グループ「M！LK」の公式Xが23日に更新され、現在開催中の「のぞいてみるく？展」来場者に会場周辺での迷惑行為について注意喚起を促した。Xで「『のぞいてみるく？展』にご来場の皆様へのお願い」と書き出し、同展示会の特設サイトで「現在、『のぞいてみるく？展』東京会場周辺におきまして、施設入口、他フロアおよび他テナント様前、歩道でのトレーディング行為、居座りなどの迷惑行為を確認しています」と報告。「