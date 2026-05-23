プロ野球のファーム・リーグは23日、東、中、西地区と交流戦を合わせて計7試合が行われた。西武はロッテとの交流戦（カーミニークフィールド）に3―2で逆転勝ち。仲三が6回の地区単独トップの9号同点ソロなど2安打を放った。先発の育成選手・川下は5回5安打2失点（自責1）で、2番手・杉山が2回1安打2奪三振無失点で5勝目（1敗）。ロッテ先発・河村は4回2安打1失点。山本が3安打をマーク。東地区の楽天はオイシックス戦（森林