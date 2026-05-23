黒猫ちゃんのビフォーアフターの光景が、4万再生を超えて笑顔を届けています。子猫の頃には可愛さ満点だった猫ちゃんは、大きくなるにつれて美しい黒猫へと成長。そのビフォーアフターの光景が、「小さな子猫がこんなに大きくなるなんて」「子猫の頃の姿を見るのも楽しみにしています」と絶賛されています。 【動画：真っ黒の毛並みが綺麗な黒猫→６年前の『子猫時代の様子』を見てみると…尊すぎる『