気温が上がり、アウターなしでおしゃれを楽しめる季節に。注目は、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red （シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】のアイテムを使って上下5,000円以下で組める高見えコーデ。トップスとボトムスを合わせてもこの価格で、上品かつトレンド感のある着こなしが完成します。今回は、そんな大人世代が無理なく取り入れられるコーデをご紹