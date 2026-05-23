立ったままテレビを見ていた飼い主さんの背中に、愛猫が音もなく忍び寄り…？まさかの行動と、その後の幸せなエピソードが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で80.5万再生を突破し、「痛いはずなのに。落とさず受け止めるなんて素敵です」「見たら分かる痛い奴や」といった声があがりました。 【動画：背後に『音もなく忍び寄ってきたネコ』→次の瞬間……予想外の『痛すぎる展開』】 お喋り