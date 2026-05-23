フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏（７１）が２３日、東京・港区の光明寺で、著書「寝ても覚めても煩悩」（小学館集英社プロダクション）の刊行を記念した出張お悩み相談会を行い、イベント前に報道陣の取材に応じた。登録者数６４万人を超える自身のＹｏｕＴｕｂｅについて「ただしゃべっていれば幸せな気分になっちゃう。ダンサーだったら踊りで表現するんでしょうけど、僕は培ってきたしゃべりしか打ち出せるものがない」。