フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏（７１）が２３日、東京・港区の光明寺で、著書「寝ても覚めても煩悩」（小学館集英社プロダクション）の刊行を記念した出張お悩み相談会を行った。お寺の本堂を舞台にしたイベントでは「僕もあなたも煩悩」と題し、ファンとともに人生のモヤモヤを共有した。開催前には報道陣の取材に応じ「ときめいちゃう。お坊さんでもないのにホームだと思ってる」とワクワク。どんな人に読んでほしいかを