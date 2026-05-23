記事ポイントスマホ・タブレットを自分専用テレビに変えるワイヤレスチューナーが2026年6月5日（金）に一般販売開始AIが視聴トレンドをリアルタイム解析し、今盛り上がっている番組をサムネイル形式で直感表示H.265採用で1TBに約909時間録画、視聴でポイントが貯まる「エブリポイント」連携も搭載 スマートフォンやタブレットをテレビに変えるワイヤレステレビチューナーが登場します。ピクセラは、AIトレンド解析やリアルタ