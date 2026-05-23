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◆マリーゴールド「ＭＡＲＩＧＯＬＤＳＨＩＮＥＦＯＲＥＶＥＲ２０２６〜ＡＧｌｏｒｉｏｕｓＣｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」（２３日、ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた）観衆１２３０マリーゴールドは２３日、大田区のＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた（大田区総合体育館）で旗揚げ２周年記念大会「ＭＡＲＩＧＯＬＤＳＨＩＮＥＦＯＲＥＶＥＲ２０２６〜ＡＧｌｏｒｉｏｕｓ