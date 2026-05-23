記事ポイント鹿児島大学地域防災教育研究センターが火山・地震・豪雨をテーマに全4回の防災セミナーを開催2026年6月〜11月、参加費無料でTeamsによるオンライン受講が可能土砂災害から被災病院の証言まで、複合災害を多角的に学べるカリキュラムで構成 鹿児島大学地域防災教育研究センターが、「令和8年度 鹿大防災セミナー」を全4回にわたり開催します。火山・地震・豪雨といった複合災害をテーマに、自然現象の理解から避難