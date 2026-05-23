「大相撲夏場所・１４日目」（２３日、両国国技館）熱戦が続く場所に、この日は往年の名ランナーがテレビ中継に映ってＳＮＳで話題になった。向正面の砂かぶり席で熱心に取り組みを見つめたのはマラソン男子のレジェンド。瀬古利彦氏。よく目立つ明るい黄色のトップスで、激しい攻防に拍手を送るなど表情豊かに観戦した。ＳＮＳでは「向こう正面に黄色い服着た瀬古さんがいますね」「やっぱりあの黄色いのは瀬古さんみたい