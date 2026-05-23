「ソフトバンク１１−１日本ハム」（２３日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２試合連続の１０点差勝利を飾った。１点を追う三回、近藤の同点適時打からなおも２死満塁と攻め立てて、柳田が勝ち越しの２点適時打をセンターに運んだ。続く山本祐にも適時打が飛び出して一挙４点を奪った。主導権を握ると六回以降は３イニング連続得点と打線が活発だった。小久保監督は「いい形で逆転できて、（山本）祐大の１本もめちゃ