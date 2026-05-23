お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、きょう23日に放送。今回、こだわりを持った車のオーナーが登場する人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』を送る。【最新番組カット】今見てもかっこいい…56年前のトヨタ『クラウン』の全貌「ロケが冬ならありがたい！オーナーさんいらっ車い!!」というテーマで、「クーラー