2024年、パリパラリンピックで金メダルを獲得。さらに、テニス４大大会を制覇し、『生涯グランドスラム』を達成した、車いすテニス・小田凱人選手。9歳の時に発覚した『骨肉腫』で脚の切断も危ぶまれたが…。難病を乗り越え、世界一のテニス選手となる彼を支えたのは、“子どもの未来を守る医療技術”だった。【写真を見る】“脚切断の危機も”9歳で希少がん・骨肉腫発覚「腹筋も手術で取った」凄まじい手術跡…車いすテニス・小田