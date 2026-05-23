福間香奈女流王位将棋の第37期女流王位戦5番勝負の第3局は23日、福岡県飯塚市で指され、後手の福間香奈女流王位（34）が112手で挑戦者の大島綾華女流二段（23）を破り、対戦成績3勝0敗で防衛、8連覇を飾った。女流王位獲得は通算12期となった。福間女流王位は清麗、女王、女流王座、倉敷藤花と合わせ、女流五冠を維持。自身が持つ通算タイトル獲得記録を68期に伸ばした。大島女流二段は、初めてのタイトル獲得を逃した。