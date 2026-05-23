◇高校野球春季近畿大会1回戦智弁和歌山8―6滋賀学園（2026年5月23日わかさスタジアム京都）高校野球の近畿大会が23日にわかさスタジアム京都で開幕し、智弁和歌山は滋賀学園を8―6の逆転勝利で下した。「2番・一塁」の荒井優聖（3年）が、5―6の8回2死一、三塁で逆転の右越え3ランを決めた。「乱打戦は想定通り。点を取られた分だけ取り返すだけだと思っていました」中谷仁監督から「チームで一番いい打者」と認め