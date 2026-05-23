＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】“異質な体格差”となった取組（実際の様子）年齢差は25歳、体重差は141キロ。まさに“超無差別級”の対決が十四日目の午前中に行われ、両力士が対峙した姿にファンから「すげー体格差」「で、でかい」「体格差えぐい」「嘘やろ？」などと驚きの声が上がった。それは序ノ口十九枚目・琴川渕（佐渡ヶ嶽）と序ノ口二十一枚目・肥後ノ龍（木瀬）の取組。琴川渕は平