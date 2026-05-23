２２日に東京都内で行われた唐沢寿明の主演映画「ミステリー・アリーナ」の初日舞台挨拶に、トリンドル玲奈（３４）が出席した。トリンドルは２月に第１子出産を公表した。夫は俳優山本直寛（３１）。ショート髪へのイメチェンも衝撃と話題になっている。舞台挨拶には、白のノースリーブ＆短いパンツの上から黒のレース地。グレーのソックスに黒ヒール姿で登場した。別格の透明感は健在。１６８ｃｍの長身に、健康的なママ