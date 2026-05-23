ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、2026年9月1日納品分より家庭用商品と業務用商品の一部商品で価格改定を行う。原材料やエネルギーコスト、製造コスト、物流費等の価格高騰による影響が継続しており、企業努力でのコスト吸収が難しくなったことを受けた動き。対象となるのは家庭用商品の「ポッカレモン100」（450ml）を含むレモン食品など14品、業務用商品のレモン食品・飲料など35品の計49品。価格改定率は、現行価