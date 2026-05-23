アサヒ飲料は、果汁高騰を受けて果汁飲料ブランド「Welch’s（ウェルチ）」で価格以上の価値を伝えるプレミアムエントリー戦略を実行してブランドの成長を図っていく。5月22日、取材に応じた岸夏希マーケティング本部マーケティング二部ブランド開発グループプロデューサーは「果汁が高騰する中で、価格以上に価値のある商品が求められる。『Welch’s』はぶどうのルーツを持ち、ぶどうの専門家として他のグレープジュースとは