歌手の鈴木亜美（44）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演し、若さと美の秘けつについて語った。「サンドウィッチマン」伊達みきおから「ちゃんときれいに年取ってるじゃなんいですか？」と褒められると、鈴木は「そうですか？ありがとうございます」と照れ混じりに答えた。秘けつを問われると、「普通に楽しく笑って、やりたいことやってっていうことですか