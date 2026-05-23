◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―６ヤクルト（２３日・横浜）ヤクルト・モンテル外野手が９回、ヤクルトでの初安打を放った。２２日に支配下契約を結び２３日、出場選手登録され、６回にサンタナの代走に起用。そのまま右翼の守備についた。ユニホームの準備が間に合わなかったため育成時代の「０２４」を着用していた。６―０の９回先頭。吉野の５球目の変化球をとらえ左前に運ぶ移籍後初安打を放つと両手を突き上げ「