◇明治安田J1百年構想リーグ西地区広島4―2名古屋（2026年5月23日ピースウイング）4得点の余韻が残るピッチに、「主役」が笑顔で姿を見せた。W杯メンバーの広島GK大迫敬介はベンチ外。チームの快勝劇に安堵し、試合後にセッティングされた壮行セレモニーに臨んだ。ビジョンには、ユース時代からの写真が映し出され、広島での足跡を回顧。中学卒業時、プロになるため、鹿児島から出てきた時の「初心」を思い起こしていた