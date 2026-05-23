◆大相撲▽夏場所１４日目（２３日、両国国技館）打ち出し後に千秋楽の取組が発表され、１４日目を終えて３敗でトップの大関・霧島（音羽山）は、４敗の東前頭１１枚目・宇良（木瀬）と結びで対戦することが決まった。同じく３敗で並んでいる小結・若隆景（荒汐）は、４敗の東前頭１７枚目・藤凌駕（藤島）と対戦する。１差で追う４敗勢は東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）と東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）が直接対決