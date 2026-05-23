気象台は、午後6時50分に、洪水警報を沖縄市、北谷町、北中城村に発表しました。また大雨警報（浸水害）を沖縄市、北中城村に発表しました。【警戒エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・沖縄市、北谷町、北中城村に発表 23日18:50時点久米島では、23日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。本島中南部、久米島では、23日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■沖縄市□大雨警報【