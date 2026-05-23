◆大相撲夏場所１４日目（２３日・両国国技館）西前頭１０枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が、大関・霧島（音羽山）を寄り倒し、霧島を単独首位から引きずり下ろした。土俵際まで寄られたが、左足一本で残ると、浅いもろ差しから逆襲して勝利。「稽古場で、最後まで力を抜かずにやれと言われてきたけど、それが生きた」と笑顔を見せた。これで１０勝目。昨年の初場所以来の２桁勝利とした。優勝の可能性も残すが「今までやってきた