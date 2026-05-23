被爆クスノキの枝から作られたタクト長崎原爆の被害を受けながら生き延びたクスノキの枝が、音楽のタクトに生まれ変わった。自身も被爆3世である九州産業大（福岡市）の伊藤敬生教授（63）が進める平和プロジェクトの一環として作られ、「ヘイワノタクト」と名付けられた。23日には、来日した米ハーバード大の学生管弦楽団の指揮者が長崎市内のホールでタクトを振り、平和を願い演奏した。プロジェクトのテーマは「被爆樹木を