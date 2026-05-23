◇パ・リーグ楽天6―7ロッテ（2026年5月23日楽天モバイル）楽天は4点リードの9回に守護神・藤平が5点を奪われてまさかの逆転負け。今季2度目の5連敗で借金はワーストを更新する「8」となった。この日から、主に2軍を担当していた山下勝巳打撃コーチが1軍に合流。試合前の時点でリーグワーストの132得点など、低調な打線のてこ入れに動いた。その打線は積極的に仕掛けた。打者1巡目までの9人のうち、初球打ちが5人。フ