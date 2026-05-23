5月23日、京都競馬場で行われた8R・4歳上1勝クラス（芝1800m）は、川田将雅騎乗の1番人気、マディソンガール（牝4・栗東・中内田充正）が勝利した。ハナ差の2着にウインラウダ（牡5・栗東・梅田智之）、3着に2番人気のハルフロンティア（牡4・栗東・池添学）が入った。勝ちタイムは1:47.2（良）。【動画】リバティアイランド妹、マディソンガールがVゴール前でハナ差差し切り単勝1.6倍の支持を集めた川田将雅騎乗の1番人気、マ