5月23日、京都競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1400m）は、団野大成騎乗の6番人気、ソウルオンファイア（牝3・栗東・野中賢二）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にジャンヌドゥレーヴ（牝3・栗東・角田晃一）、3着に1番人気のブロンテス（牡3・栗東・大根田裕之）が入った。勝ちタイムは1:24.0（稍重）。2番人気で川田将雅騎乗、シオンダンサー（牝3・栗東・斉藤崇史）は、11着敗退。【カーネーションC】イクイノックス全妹